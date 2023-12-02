470 километров федеральных трасс М-7 и Р-132 во Владимирской области чистят более 150 единиц...

470 километров федеральных трасс М-7 и Р-132 во Владимирской области чистят более 150 единиц дорожной техники.Это 61 комбинированная дорожная машина (КДМ), 25 тракторов со снегоуборочным оборудованием, 12 роторных снегоочистителей, 11 погрузчиков, восемь автогрейдеров, три бульдозера, а также шесть единиц тяжелой спецтехники, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Круглосуточный мониторинг за дорожной ситуаций ведется с помощью 49 видеокамер, 18 метеостанций и 23 постов учета интенсивности движения. Вся информация о состоянии дорог в режиме реального времени поступает в Ситуационный центр.В информировании автомобилистов о дорожной ситуации на дорогах задействованы 11 табло переменной информации (ТПИ). Информация также передается через 15 канал УКВ-диапазона («канал дальнобойщиков»), Яндекс.Карты, официальный сайт ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и СМИ.Телефон для связи с диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оказать необходимую помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию.На качество уборки можно пожаловаться на страницу ВК подрядчика АО "ДЭП №7"Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород