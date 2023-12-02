Прокуратура Владимира оспорила в суде практику сбора с родителей денег на охрану детских...

Прокуратура Владимира оспорила в суде практику сбора с родителей денег на охрану детских садов.Прокуратура Владимира подала 83 иска об обязательстве администрации города выделить деньги на охрану детских дошкольных учреждений. Половина судебных решений уже вступили в силу, вторая половина - в процессе обжалования со стороны мэрии, сообщает https://vladimir.tsargrad.tv.Это означает, что собирать деньги на охрану садиков во Владимире больше не будут. Оплачивать услуги охранных организаций должен городской бюджет. Стоимость услуг немаленькая - на 2024 год нужно почти 40 миллионов рублей. Депутаты горсовета уже утвердили выделение средств из бюджета.Фото: https://www.pxfuel.com