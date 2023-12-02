Дома №106, 108 и 110 на улице Центральной в деревне Лехтово в Меленковском районе пострадали от огня. Пожар начался примерно в 5:55 утра 2 декабря на крыше одного из домов, который являлся дачным. Об

Дома №106, 108 и 110 на улице Центральной в деревне Лехтово в Меленковском районе пострадали от огня. Пожар начался примерно в 5:55 утра 2 декабря на крыше одного из домов, который являлся дачным. Об этом «Шестому каналу» рассказали в пресс-службе МЧС по области. Огонь отправились тушить 32 спасателя. Их задача стояла не только в тушении