Работы будут продолжены и в ночное время.

Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» оперативно убирает город от снега и наледи, образовавшейся в результате дождя со снегом который начался ночью 2 января. В ночь с 1 на 2 января на улицах города работало 36 единиц техники. Механизированным способом была проведена патрульная очистка автомобильных дорог и тротуаров города, а также их обработка противогололедными материалами, в том числе в присоединенных территориях.2 января город убирали 49 единицы техники и 59 рабочих ручной уборки. Нанесение песко-соляной смеси на улицы города Владимира, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях выполнялись механизированным способом. Остановки транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам противогололедными материалами обрабатывали работники ручной снегоуборки. Работа по расчистке города от снега и наледи не прекращалась ни на час и ночью. В ночь со 2 на 3 января на улицах Владимира работало 34 единицы техники.С раннего утра 3 января город убирают 54 единицы техники и 60 рабочих ручной уборки. Проводится механизированная снегоочистка автомобильных дорог и тротуаров города от рыхлого снега, в том числе в присоединенных территориях, а также их обработка противогололедными материалами.Работники ручной снегоуборки убирают рыхлый снег с остановок общественного транспорта, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам, а также обрабатывают их противогололедными материалами. Снег фронтальными погрузчиками грузится в самосвалы и вывозится на снегосвалку. Работы будут продолжены и в ночное время.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49(Фото: Пресс-служба администрации города Владимира)