Новый год в роддоме. Какие имена дали малышам, которые появились на свет под бой курантов в 2021-м году?

Новый год в роддоме. Какие имена дали малышам, которые появились на свет под бой курантов в 2021-м году? Репортаж Веры Куликовой.Девочка и мальчик. Малыши появились 1 января в областном перинатальном центре. Обеих мам зовут Татьянами. Для фельдшера Татьяны Груздевой- второй ребенок и вторая дочка.Татьяна Груздева, мама:- Новогоднее утро запомнится самым дорогим подарком, который мне Господь Бог подарил!? Родилась она 51 см и 3 кг 250 граммов.Девочку назвали Варей.Родилась она утром в 10.25.Татьяна Груздева, мама:- После новогодних салатиков дочка решила надо появиться на свет.У Татьяны Федоровой -второй сын- Матвей. Имя выбрали давно. Мальчик оказался нетерпеливым , его появления ждали 14 января , но мальчик решил по-своему. Родился здоровым, рост 52 см и вес 3800.Татьяна Федорова, мама:- Так получилось , что я в бой курантом у меня начались схватки. И вот я все до того момента вынашивала. И муж не мечтал о таком подарке. Да под елочку практически чуть чуть не успела, но подарок есть на Новый год!А всего 1 января в перинатальном центре появилось 6 детей. 3 девочки и 3 мальчика. По словам замглавного врача Дмития Шабалина, роды у мам прошли нормально. Дмитрий Валерьевич 26 лет в акушерстве. Его прогноз на 2021 год оптимистичный , он считает, что детей родится больше , чем в предыдущем году.Дмитрий Шабалин, замглавного врача по акушерско-гинекологической помощи областного перинатального центра:- Хочу пожелать самое главное здоровья. Особенно в нынешнее непростое время. Берегите себя и своих близких и всегда мы рады видеть в своем учреждении , всех будущих мам!Кстати, в 2020 году только в этом перинатальном центре появилось на свет 3175 ребенка. Мальчиков больше , чем девочек. Родилось 6 двойняшек. И в прошлом году аист принес на 387 детей больше, чем в 2019 году. Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.