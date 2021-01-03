С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 276 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 848 пациентов. В стационарах лежит 606 человек, из них 260 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 932 заболевших.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 75 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 13 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного жителя региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 32 костромичам. Восемь новых случаев выявлено в Буйском районе, семь - в Нерехтском районе, шесть – в Павино, пять – в Шарье, четыре - в Костромском районе. По три инфицированных прибавилось в Вохме, Макарьеве и Мантуровском районе, по два – в Судиславском и Межевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 276 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 848 пациентов. В стационарах лежит 606 человек, из них 260 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 932 заболевших.