ДТП произошло 2 января около 9 часов вечера в районе улицы Гастелло в городе Владимире. – По...

ДТП произошло 2 января около 9 часов вечера в районе улицы Гастелло в городе Владимире.– По предварительной информации, водитель автомобиля «Инфинити», не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились люди, – сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В результате аварии травмы получили девятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время они направлены на амбулаторное лечение.Сотрудники владимирской полиции устанавливают местонахождение виновника автоаварии. По факту ДТП проводится проверка.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области