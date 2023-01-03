На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 января 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 января 2023 года лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
6 сл. во Владимире,
2 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Петушинском районе,
5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Собинском районе,
1 сл. в Радужном,
1 сл. в Камешковском районе,
1 сл. в Гороховецком районе,
1 сл. в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178665 случаев заболевания.