В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеющие задолженности граждане имеют право объявить себя банкротами, тем самым избавившись от непосильных финансовых обязательств.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеющие задолженности граждане имеют право объявить себя банкротами, тем самым избавившись от непосильных финансовых обязательств. И если поначалу признание физического лица несостоятельным не пользовалось популярностью, то с 2020 года наметилось увеличение спроса на процедуры банкротства. Активно развивается юридическая поддержка граждан в сфере банкротства.В сравнении с другими странами, принятый в России Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) физических лиц лоялен к должникам. Ограничения носят временный характер, и суды отменяют ненужные обеспечительные меры, если должник действует добросовестно и открыто.Юристы в своей практике часто сталкиваются с распространенным стереотипом, что банкротство возможно, только если у должника 500 000 рублей долга и просрочка как минимум 3 месяца. Это заблуждение, на самом деле размер долгов вообще не имеет значения, что подтверждается соответствующими судебными постановлениями.Вот комментарий Арбитражного суда Чувашской республики по делу № А79-15404/2018 от 14.02.2019, где в суд обратилась гражданка с просьбой признать ее банкротство с долгом чуть меньше миллиона рублей. В числе прочего суд отметил, что неплатежеспособным гражданин является, если:- прекратилось исполнение долговых обязательств;- должник не исполнил 10% и больше своих обязательств. Например, если взнос по кредиту составляет 12 000 рублей, то недостаток более 10% (1200 р.) при погашении кредита уже свидетельствует о неплатежеспособности;- долг превышает стоимость собственности должника;- исполнительное производство по взысканию долга было приостановлено в связи с отсутствием ликвидного имущества у должника.Согласно решению Арбитражного суда Удмуртской республики по делу № А71-25440/2018 от 08.04.2019, несостоятельностью следует считать обстоятельства, при которых должник не может больше выполнять свои обязательства по оплате долга. В качестве основания приводятся положенияПленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45. Также уточняется, что нет значения, от какой суммы долга возникла проблема реализации обязательств – размер долга при этом не имеет значения.В случае отсутствия у должника - банкрота достаточных средств для оплаты судебных расходов, обязанность по уплате соответствующих сумм возлагается арбитражным судом (по заявлению арбитражного управляющего) на заявителя (пункт 3 статьи 59 Закона о банкротстве). Сюда входят все процессуальные издержки, в том числе расходы на опубликование соответствующих сведений в средствах массовой информации, а также на вознаграждение арбитражного управляющего и оплата услуг лицам, привлекаемым арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своей деятельности и т.п.Если в силу каких-либо причин у гражданина нет средств на то, чтобы оплатить все расходы, связанные с его личным банкротством, то по решению суда такие расходы могут быть возложены на того, кто подает заявление на признание банкротом конкретного гражданина.Как следует из прецедентов, включая реальное банкротство, судебная практика по которым в России имеет место чаще всего, таким заявителем чаще всего могут быть банки и прочие кредиторы, пытающиеся через банкротство гражданина взыскать с него причитающиеся им долги. В этом случае все бремя расходов несут кредиторы, подавшие соответствующее заявление в арбитражный суд.Практика показывает, что в основном суды приостанавливают заявления, поступившие от кредиторов в лице официальных органов. Большей частью – от ИФНС. В качестве примера можно привести дело № А70-21590/2018, которое рассматривалось в Арбитражном суде Тюменской области.Заявителем выступали представители ФНС, обратившиеся за признанием банкротом предпринимателя с долгом более 1,5 миллиона рублей, возникшим по налогам представленного физического лица. Суд решил приостановить поданное заявление по следующим причинам:- ФНС не опубликовала в 15-дневный срок до подачи заявления свои намерения в ЕФРСБ;- ФНС не внесла 25 000 рублей на депозитный счет в качестве вознаграждения для финансового управляющего;- ФНС не направила копию заявления должнику;- ФНС не направила экземпляр иска в СРО АУ.Процесс признания несостоятельности гражданина имеет свои юридические особенности:Все сделки по отчуждению или передаче дорогостоящего имущества за год, предшествующий возбуждению судебного производства, признаются судом недействительными (ничтожными).Суд может предоставить несостоятельному лицу отсрочку на срок до месяца, чтобы должник попытался заключить мировое соглашение или начать расчеты с кредиторами.Если ответчик во время разбирательств получил наследство, у арбитража есть право на приостановление дела о банкротстве.Статистические данные, публикуемые различными ведомствами и судами, подтверждают, что за банкротством с каждым годом обращается все больше россиян, что указывает на социальную значимость указанного вопроса и необходимость изучения судебной практики по банкротству физических лицБольше всего должников беспокоит вопрос – что происходит с единственным жильем при банкротстве. Долги могут возникнуть у каждого человека, в особенности – попавшего в сложную материальную ситуацию, но значит ли это, что должники должны теперь жить на улице.Закон в этом плане твердо стоит на стороне потенциальных банкротов - единственное жилье должников имеет статус «неприкасаемого». А значит – оно не может быть изъято, какой бы тяжелой ни была ситуация. При этом из данного правила есть исключения.В настоящее время судебная практика устанавливает «неприкосновенность» единственного жилья должника-банкрота, однако если жилье находится в залоге по договору ипотеки, то уже не имеет значения единственное это жилье у должника или нет. Его продадут.Единственное исключение - если залоговый кредитор не включится в реестр в установленные законом сроки. Такое случается редко, но все же, за последние годы такие случаи были в судебной практике.