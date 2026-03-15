Следователи СКР по Владимирской области возбудили уголовное дело о халатности из-за опасного состояния участка федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе. Поводом стали

Следователи СКР по Владимирской области возбудили уголовное дело о халатности из-за опасного состояния участка федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе. Поводом стали многочисленные жалобы жителей региона в соцсетях на ямы, из-за которых страдают автомобили. Водители неоднократно публиковали фото и видео с глубокими выбоинами на дороге в Петушинском районе, требуя привести покрытие в нормативное состояние.