В результате оперативных мероприятий полицейские изъяли марихуану и более килограмма конопли.

Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).В октябре прошлого года сотрудники уголовного розыска при проведении совместных с участковыми уполномоченными оперативных мероприятий обнаружили в доме обвиняемого более килограмма растений конопли и готовые к употреблению свыше 10 граммов марихуаны.В ходе следствия было установлено, что несколькими месяцами ранее фигурант приобрел несколько семян конопли и высадил их в специально подготовленной для этого теплице. Когда растения достигли необходимой стадии роста, обвиняемый собрал их и хранил у себя дома для личного потребления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.