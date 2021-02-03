На сегодня снят карантин с подсобного хозяйства в деревне Пенкино Камешковского района.

На сегодня снят карантин с подсобного хозяйства в деревне Пенкино Камешковского района.Но до 14 февраля продлен карантин фермерского хозяйства в селе Давыдово. Именно там впервые была зарегистрирована Пока что под угрозой заражения остаются соседние свиноводческие хозяйства.Напомним, что были объявлены территории Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского района и г.Владимира, расположенные в радиусе 20 км от очагов заболевания.