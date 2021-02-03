Эвакуировано 3 человека, из них 1 ребенок.

Тело пожилого мужчины обнаружили спасатели во время тушения пожара в Судогде. Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, ЧП произошло около 23.30 2 февраляв трехквартирном жилом доме №51 по улице Карла Маркса.По прибытии первого подразделения было установлено, что идёт дым из квартиры. Пожарные ликвидировали пожар на площади 3 кв. м.. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1938 г.р., эвакуировано 3 человека, из них 1 ребенок.Для тушения пожара были привлечены 6 человек и 2 единицы техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.