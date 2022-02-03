Он говорил пейзаж терпит человека, а не человек пейзаж. И с этим жанром изобразительного...

Он говорил "пейзаж терпит человека, а не человек пейзаж". И с этим жанром изобразительного искусства имел, как мастер офорта, особые отношения. Сегодня в нашей рубрике "Вести век двадцатый" фрагмент архивного монолога "Пейзаж" Бориса Французова, кадры 1986-го года. В мемориальной мастерской Бориса Французова во Владимире на этой неделе открылась совместная выставка его сподвижников. А у вас есть возможность посмотреть, как выглядела она при жизни художника.