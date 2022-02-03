Женщина приходит к священнику и давай жаловаться:
- Святой отец, у меня вот уже долгое время ужасно болит голова, просто спасу никакого нет, прямо разламывается…
Далее следует подробнейшее описание головных болей, сопровождаемое криками, стонами, слезами, соплями - эмоциями, в общем. Это продолжается часа два. Вдруг женщина прерывается и говорит:
- Ой, что это? Святой отец, это просто чудеса! Вы обладаете волшебным даром - благодаря вашему участию моя головная боль бесследно исчезла!
- Нет, вы ошибаетесь: она не исчезла, она перешла ко мне.
еще анекдот!