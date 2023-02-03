Владимирские архивисты просят писателей-земляков передавать на хранение свои книги и...

Владимирские архивисты просят писателей-земляков передавать на хранение свои книги и рукописи.Свой шестьдесят первый день рождения отметило Владимирское отделение Союза писателей России. По этому случаю в Государственном архиве Владимирской области прошла встреча с литераторами.Сотрудники архива представили документы, связанные с владимирской писательской организацией и попросили писателей приносить свои книги, черновики и документы. Такие материалы помогут будущим исследователям их творчества.В архиве в личном деле писателя Рэма Кульчицкого хранится его повестка из военкомата . 6 января 1943-го его призвали в Красную Армию. На встрече родственники писательницы Светланы Барановой передали ее личный архив. 17 лет Светлана Игнатьевна возглавляла местное отделение Союза писателей, была завотделом в газете "Призыв".Сергей Баранов, сын писателя Светланы Барановой:- Прежде всего рукописи. Оказывается они ценные. Это рукоvписи ее книг, их было не менее 12, и они напечатаны на печатной машинке, а иногда и от руки. Возможно, это будет полезно для историков литературы.