Прокуратура города Владимира через суд помогла жителям дома №23а на улице Суздальский проспект, признанного аварийным и подлежащим к сносу, увеличить выкупную стоимость своего жилья.

Прокуратура города Владимира через суд помогла жителям дома №23а на улице Суздальский проспект, признанного аварийным и подлежащим к сносу, увеличить выкупную стоимость своего жилья. Фрунзенский райсуд удовлетворил требования администрации города о принудительном изъятии у супругов, проживающих в многоквартирном аварийном доме, комнаты. Изначальная стоимость имущества, которую мужчина и женщина должны были получить за изъятую комнату –