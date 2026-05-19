Во Владимире продолжается приём заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций.Подать свой проект можно до 27 мая.В 2026 году максимальный размер

Во Владимире продолжается приём заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций.Подать свой проект можно до 27 мая.В 2026 году максимальный размер предоставляемого гранта – 250 тысяч рублей (для организаций, работающих более 1 года). Какие социальные проекты меняют наш город к лучшему? Как администрация города Владимира развивает работу с НКО? Подробнее об этом в