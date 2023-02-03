Во Владимирской области участники нацпроекта бесплатно осваивают бережливое производство. «Фабрика...

Во Владимирской области участники нацпроекта бесплатно осваивают бережливое производство.«Фабрика офисных процессов» — новая учебная площадка Регионального центра компетенций. Это живая модель офисных будней, где участники учатся применять инструменты бережливого производства, снижать время протекания процессов. Для участников нацпроекта «Производительность труда» площадка доступна бесплатно.Региональный центр компетенций: (4922) 44-77-85Сайт: https://rckvo.ru, производительность.рф