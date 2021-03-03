В Красной Горбатке преобразится стадион Олимп.

Как наши коллеги из журнала "Горбатка.РУ", в городе завершился конкурс и подписан контракт на выполнение работ по реконструкции стадиона «Олимп». Подрядчиком стала фирма ЗАО «МНК-ГРУПП». Стоимость работ на объекте составит - 273 606 300 рублей.Организация, которая будет заниматься реконструкцией стадиона в Красной Горбатке, строила «Спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках» во Владимире.Срок выполнения работ - 3 года. В районной администрации пояснили, что попытаются ускорить процесс строительно-монтажных работ. Подрядчик, в свою очередь, готов выполнить заказ в более сжатые сроки.О планируемых изменениях «Олимпа» рассказал глава районной администрации Сергей Лебедев.Фактически, после завершения работ в эксплуатацию сдадут новый спорткомплекс.