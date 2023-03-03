Во Владимире возбудили уголовное дело по факту крупного имущественного ущерба ресурсоснабжающей...

Во Владимире возбудили уголовное дело по факту крупного имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации.На официальном сайте прокуратуры региона сообщается, что в 2018 году был заключен договор между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией.С 2020 по 2022 года были выставлены счета за потребление электроэнергии на сумму около 1,7 млн. рублей.Известно, что в этот период жители домов оплатили по выставленным квитанциям около 1,3 млн. рублей. Но, увы, управляющей компанией было оплачено поставщику менее 900 тыс. рублей.При этом проверка документации показала, что со счета управляющей компании на счет её руководителя перечислялись займы на сумму около 1 млн рублей.В итоге все материалы направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием»).Фото: pxfuel.com