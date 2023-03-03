Во Владимирской области провел мастер-класс основатель Федерации кёкусинкай в России Александр...

Во Владимирской области провел мастер-класс основатель Федерации кёкусинкай в России Александр Танюшкин.Легенда карате - в Суздале. В туристическом комплексе Арт-отеле "Николаевский посад" мастер-класс провел основатель Федерации кёкусинкай России Александр Танюшкин.В зале сто сорок спортсменов — именитые каратисты, заслуженные мастера, чемпионы мира, шиханы и сенсеи. И все они приехали в Суздаль в туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад» ради встречи с одним человеком. Основателем Федерации кёкусинкай России, обладателем 8-го дана, легендой отечественного карате — Александром Ивановичем Танюшкиным.- Я ставлю руки, видите? И я на животе его поворачиваю. Видите? Руки, живот - сила.Сергей Чубаров, председатель Владимирской областной общественной организации «Федерация кёкусинкай»:- Спорт, который мы видим на татами, он раскрывает только часть именно спортивной составляющей нашего стиля. А методика, которую преподает Александр Иванович Танюшкин, именно раскрывает всю сущность применения базовой техники: блоков, стоек.Методика действительно уникальна. Александр Ивановоч объясняет, карате — это не спорт, а боевое искусство. Во многом — сборное, сложное, со своей философией. Каждый элемент наполнен своим смыслом. В том числе, прикладным. И базовая техника кёкусинкай может и должна использоваться в качестве самообороны, уверен Александр Иванович.Александр Танюшкин, Президент-основатель Федерации Кёкусинкай России:- Иногда просто карате кажется фигурами, которые людям непонятны. И многие ребята, которые делают формальные упражнения, они делают и не понимают, для чего это служит. А здесь я показываю, что это все не просто, а здесь большая зашифровка во всех движениях, заложен смысл. В формах.- Завязка...Вас потянут за руки — вы не сложились, а раз! Руки завязали… Раз, руки завязали. Видите, как завязываю руки?..Александр Танюшкин, Президент-основатель Федерации Кёкусинкай России:- Есть такое сравнение — с пирамидой. Если взять пирамиду — у нее одна вершина. А к ней ведет много путей по разным граням. И все боевые искусства — это дорожки к той самой вершине. А наверху все сходится воедино.Такие встречи Александр Иванович Танюшкин проводит по всей России и заграницей. Принимает экзамены на даны, регулярно ведет мастер-классы.Александр Танюшкин, Президент-основатель Федерации Кёкусинкай России:«Карате молодеет. У нас все больше и больше занимается молодежи. Даже иногда наши ребята тренеры уходят в детские сады. Чтобы преподавать азы, может быть, не боевого искусства, а азы дисциплины, физической формы. А потом они уже приходят в залы. Поэтому у нас соревнования собирают очень много народу. Сейчас прошла «открытая Москва», участников было где-то около тысячи человек.»В «Николаевском Посаде» встреча с Танюшкиным проводится уже в 8 раз. И ежегодно обновляется рекорд по количеству желающих получить свой урок от легенды карате.Кристина Иванова, Вести-Владимир.