Один из них откроется в июне на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» во Владимире.

Во Владимирской области ведутся работы по развёртыванию центров для лечения и психологической реабилитации участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Один из них откроется в июне на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» во Владимире. Здесь появится 20 коек. Ещё столько же будет организовано в геронтологическом центре «Ветеран» в Киржаче.В «Заклязьменском» имеются тренажёры, массажный кабинет, современная водолечебница, отремонтированные палаты с санузлами, безбарьерная среда, врачи, медперсонал среднего звена, психолог. Срок реабилитации составит не менее двух недель.Добавим, что в 2023 году будет разработана проектно-сметная документация по строительству в Коврове многопрофильного центра реабилитации на 130 мест.