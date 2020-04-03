Последние новости показывают, что на сегодня человечество пока не придумало более эффективного метода борьбы с распространением коронавируса, чем введение карантина и другие санитарно-эпидемиологические ограничения. В России 3 апреля 2020 года продолжается затяжное противостояние с болезнью.

Последние новости показывают, что на сегодня человечество пока не придумало более эффективного метода борьбы с распространением коронавируса, чем введение карантина и другие санитарно-эпидемиологические ограничения. В России 3 апреля 2020 года продолжается затяжное противостояние с болезнью.Пока Китай рапортует о новых выздоровевших и отмечает лишь единичные случаи заражения, весь остальной мир такими успехами похвастаться не может. Статистика показывает, что во многих странах пик эпидемии пока не наступил.В России власти приняли решение снизить риск неконтролируемого роста числа заразившихся коронавирусом с помощью введения продолжительного режима самоизоляции. Последние новости и статистика показывает, что говорить о скорой победе над болезнью не приходится.Благоприятный сценарийОдной из последних новостей о коронавирусе на сегодня является сообщение Министерства здравоохранения России. В ведомстве отметили, что распространение заболевания в стране проходит по благоприятному сценарию: экстренные меры, принятые правительство, помогают сдерживать рост заболевших.Обнадежили и в Банке России. В заявлении ведомства говорится, что удар по экономике из-за коронавируса и падения цен на нефть будет тяжелым, но уже во втором полугодии 2020-го ситуация начнет выравниваться, сообщает РИА Новости.Коронавирус в МосквеВ городе продолжает действовать карантин. Информация о том, по каким правилам функционируют новые санитарно-эпидемиологические нормы и какая ответственность грозит за их нарушение, постоянно обновляется. Актуальную картину показывают последние новости.Заболели – 2923,Умерли – 20,Выздоровели – 168.Коронавирус в РоссииРегиональные власти продолжают вырабатывать индивидуальные стратегии поведения в условиях распространения коронавируса в России. Свои предложения они должны будут представить на согласование Владимиру Путину.Заболели – 4149,Умерли – 34,Выздоровели – 281.Коронавирус в миреЗаболели – 1016000,Умерли – 53200,Выздоровели – 212535.Статистика на сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква292320168Россия414934281Италия1105741315516847Весь мир101600053200212535Коронавирус| || | |