Последние новости показывают, что на сегодня человечество пока не придумало более эффективного метода борьбы с распространением коронавируса, чем введение карантина и другие санитарно-эпидемиологические ограничения. В России 3 апреля 2020 года продолжается затяжное противостояние с болезнью.
Последние новости показывают, что на сегодня человечество пока не придумало более эффективного метода борьбы с распространением коронавируса, чем введение карантина и другие санитарно-эпидемиологические ограничения. В России 3 апреля 2020 года продолжается затяжное противостояние с болезнью.
Пока Китай рапортует о новых выздоровевших и отмечает лишь единичные случаи заражения, весь остальной мир такими успехами похвастаться не может. Статистика показывает, что во многих странах пик эпидемии пока не наступил.
В России власти приняли решение снизить риск неконтролируемого роста числа заразившихся коронавирусом с помощью введения продолжительного режима самоизоляции. Последние новости и статистика показывает, что говорить о скорой победе над болезнью не приходится.
Благоприятный сценарий
Одной из последних новостей о коронавирусе на сегодня является сообщение Министерства здравоохранения России. В ведомстве отметили, что распространение заболевания в стране проходит по благоприятному сценарию: экстренные меры, принятые правительство, помогают сдерживать рост заболевших.
Обнадежили и в Банке России. В заявлении ведомства говорится, что удар по экономике из-за коронавируса и падения цен на нефть будет тяжелым, но уже во втором полугодии 2020-го ситуация начнет выравниваться, сообщает РИА Новости.
Коронавирус в Москве
В городе продолжает действовать карантин. Информация о том, по каким правилам функционируют новые санитарно-эпидемиологические нормы и какая ответственность грозит за их нарушение, постоянно обновляется. Актуальную картину показывают последние новости.
Заболели – 2923,
Умерли – 20,
Выздоровели – 168.
Коронавирус в России
Региональные власти продолжают вырабатывать индивидуальные стратегии поведения в условиях распространения коронавируса в России. Свои предложения они должны будут представить на согласование Владимиру Путину.
Заболели – 4149,
Умерли – 34,
Выздоровели – 281.
Коронавирус в мире
Заболели – 1016000,
Умерли – 53200,
Выздоровели – 212535.
Статистика на сегодня
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
2923
20
168
Россия
4149
34
281
Италия
110574
13155
16847
Весь мир
1016000
53200
212535
Коронавирус
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