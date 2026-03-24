Акция состоится 27 марта, в «Палатах». С 18.00 до 20.00 в музейном центре запланированы вечерние прогулки по залам, тренинги по сценической речи от актрисы Владимирского драмтеатра Ирины

Акция состоится 27 марта, в «Палатах». С 18.00 до 20.00 в музейном центре запланированы вечерние прогулки по залам, тренинги по сценической речи от актрисы Владимирского драмтеатра Ирины Копыловой, мастер-классы по созданию игрушек для домашнего театра. Одним из самых ожидаемых событий театральной ночи станет интерактивная экскурсия «Ночь в портретной галерее» (12+), в ходе которой главный куратор