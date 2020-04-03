В поселке Зеленоградский Московской области две школьницы провалились под лед и утонули. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Как сообщает , 1 апреля две девочки ушли ..

В поселке Зеленоградский Московской области две школьницы провалились под лед и утонули. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.Как сообщает , 1 апреля две девочки ушли гулять и не вернулись. Родители детей обратились в полицию. Спустя время тела школьниц без признаков насильственной смерти нашли в пруду.