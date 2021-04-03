Сигнал бедствия поступил сегодня в 5 часов 30 минут с улицы 5-я Линия, д. 5.

Сигнал бедствия поступил сегодня в 5 часов 30 минут с улицы 5-я Линия, д. 5.По прибытии к месту пожара наблюдался открытое горение в квартире. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы проникли в квартиру. В ходе разведки было установлено, что происходит горение внутренней отделки и имущества. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всему дому и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет.