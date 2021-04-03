Он будет обслуживать 49 населенных пунктов Гороховецкого района, где живут почти 7,5 тыс. человек.

В Гороховецком районе появился новый автоклуб. Это многофункциональный культурный центр, который позволяет мобильно организовать самые разные культурные мероприятия в любом уголке территории.На приобретение специализированного транспорта направлено почти 5,6 млн рублей в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Он будет обслуживать 49 населенных пунктов Гороховецкого района, где живут почти 7,5 тыс. человек.С помощью клуба на колёсах будут проводиться культурно-просветительские и концертные программы, дни поселений, государственные праздники, игровые программы для детей, передвижные выставки, благотворительные и добровольческие акции, ярмарки, народные гуляния и новогодние программы.«Благодаря приобретённым автоклубам десятки тысяч жители Владимирской области получают возможность вживую присутствовать на культурных мероприятиях. Это люди, которые раньше не имели стационарных учреждений культуры, а теперь они получат качественные услуги. Кроме того, у творческих коллективов района появляются дополнительные возможности для профессиональной реализации», – отметила директор регионального Департамента культуры Алиса Бирюкова.В 2021 году автоклубы за счёт средств нацпроекта «Культура» получают четыре районных дома культуры Владимирской области. В Гороховецкий и Меленковский районы передвижные культурные центры уже поставлены. В течение апреля автоклубы появятся в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах.