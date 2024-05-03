Правоохранители задержали 18-летнего жителя Коврова и его 17-летнего друга.

Правоохранители задержали 18-летнего жителя Коврова и его 17-летнего друга. Молодых людей подозревают в краже мотоцикла и мопеда. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в апреле в городе Камешково. Правоохранители выяснили, что сначала парни украли спортивный мотоцикл, откатили его подальше и попробовали завести. Однако у них ничего не вышло. Затем они похитили мопед и поехали на нём в Ковров.«В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.