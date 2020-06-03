Президент России Владимир Путин подписал указ, который утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Оно направлено на то, чтобы противник знал о неотвратимости возмездия в случае агрессии.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Оно направлено на то, чтобы противник знал о неотвратимости возмездия в случае агрессии.
Российская политика в отношении ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, говорится в документе. Однако в зависимости от различных внешних и внутренних факторов ее основы могут уточняться.
Опасностями, которые рассматриваются в контексте ядерной политики России, называются сразу несколько глобальных угроз. Среди них можно выделить:
наличие у стран ядерного вооружения или другого оружия массового поражения
неконтролируемое распространение ядерного оружия
размещение ядерного оружия на территория стран, таковым не обладающих
развертывание в других странах наступательных вооружений
размещение в космосе как ударных систем, так и систем ПРО
наращивание военных сил общего назначения у границ России
Политика ядерного сдерживания направлена на то, чтобы потенциальный противник осознавал неотвратимость возмездия в случае агрессии в отношении России. Ответный удар, как и раньше, предусматривается после аналогичной атаки, либо же в случае возникновения угрозы для существования государства.