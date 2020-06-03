Президент России Владимир Путин подписал указ, который утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Оно направлено на то, чтобы противник знал о неотвратимости возмездия в случае агрессии.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Оно направлено на то, чтобы противник знал о неотвратимости возмездия в случае агрессии.Российская политика в отношении ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, говорится в документе. Однако в зависимости от различных внешних и внутренних факторов ее основы могут уточняться.Опасностями, которые рассматриваются в контексте ядерной политики России, называются сразу несколько глобальных угроз. Среди них можно выделить:наличие у стран ядерного вооружения или другого оружия массового поражениянеконтролируемое распространение ядерного оружияразмещение ядерного оружия на территория стран, таковым не обладающихразвертывание в других странах наступательных вооруженийразмещение в космосе как ударных систем, так и систем ПРОнаращивание военных сил общего назначения у границ РоссииПолитика ядерного сдерживания направлена на то, чтобы потенциальный противник осознавал неотвратимость возмездия в случае агрессии в отношении России. Ответный удар, как и раньше, предусматривается после аналогичной атаки, либо же в случае возникновения угрозы для существования государства.