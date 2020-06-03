Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обнародовал вариант развития событий, по которому ожидается существенное ослабление рубля и рост курса доллара. Это произойдет во второй половине 2020 года и будет вызвано снижением цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обнародовал вариант развития событий, по которому ожидается существенное ослабление рубля и рост курса доллара. Это произойдет во второй половине 2020 года и будет вызвано снижением цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.Аналитики озвучили прогнозы о на второе полугодие текущего года. Они предупредили, что вторая волна COVID-19 отправит доллар в плавание.Эксперты полагают, что в последние месяцы 2020 года доллар будет стоить от 87 до 91 рубля. Они считают, что такая цена продержится вплоть до 2022 года. И только в 2023 году ситуация начнет стабилизироваться, передаетПо прогнозам, к этому времени составит 83-87 рублей. По мнению специалистов, оптимистичный вариант – 85 рублей за доллар в последнем квартале. По самому плохому сценарию, американская валюта будет стоить больше ста рублей.1 Июн 2020 в 4:37 PDTПо мнению аналитиков, ослабить негативные последствия для экономики Россия может возвращением к полноценной жизни. В частности, должен восстановиться импорт и оказание услуг. Такого мнения придерживается главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.