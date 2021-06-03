В Собинке планируется создать 30 новых рабочих мест, в Покрове – 40.

Губернатор Владимир Сипягин и старший директор цепочки поставок «Mondelēz» в Восточной Европе Дмитрий Шаченок подписали соглашение о расширении производства на кондитерских фабриках в Собинке и Покрове. На запуск новых линий и модернизацию энергообеспечения предприятий компания потратит около 2,5 млрд рублей.«К реализации инвестпрограммы «Мон’дэлис Русь» приступит в августе 2021 года. Мощности покровского и собинского заводов планируется увеличить во второй половине следующего года. В Собинке планируется создать 30 новых рабочих мест, в Покрове – 40», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что в расширение собинской бисквитной фабрики уже вложено около 2,5 млрд рублей. На заводе построено 20 тысяч квадратных метров производственных площадей и складских помешений, установлена новая производственная линия.