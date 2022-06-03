На конец мая общая сумма задолженности владимирцев за голубое топливо достигла 140 млн рублей.

Во Владимирской области 439 жителям региона отключили газ. Причина - долги в 4,3 млн рублей.На конец мая общая сумма задолженности владимирцев за голубое топливо достигла 140 млн рублей. В регионе начались рейды по ограничению поставки ресурса злостным неплательщикам. Порядка 2,5 тысяч человек не захотели остаться отрезанными от благ цивилизации и перечислили нужную сумму после получения «писем счастья» или прихода газовщиков.При этом организация получила 3400 заявок на отключение абонентов от инженерных сетей. Почти 500 уже остались без газа. Теперь им придется внесли не только необходимую сумму по квитанциям, но и доплатить за повторное подключение к коммуникациям.«Если неплательщик препятствует работам по отключению от газоснабжения, ресурсоснабжающая компания вправе обратиться в суд с иском о предоставлении доступа в квартиру или дом. Тогда должнику придётся оплатить судебные издержки. Могут быть применены и иные меры, когда исполнительный лист направляется на работу или по месту получения дохода для удержания средств», - уточнили в «Газпром межрегионгаз Владимир».