В парке Дружба во Владимире проведут общегородской субботник Ольга Хохлова поддержала инициативу...

В парке "Дружба" во Владимире проведут общегородской субботникОльга Хохлова поддержала инициативу субботника в парке «Дружба». Содействие в уборке памятника природы и ремонте автодороги около муромского детского реабилитационного центра - с этими и другими вопросами жители обратились к председателю областного парламента. Прием прошел в Штабе общественной поддержки.Помочь в организации и проведении субботника в парке «Дружба» попросил Денис Храмов, - он возглавляет фонд поддержки лыжного спорта. Территория парка требует очистки от мусора и сухостоя – там много старых деревьев, но их обрезка и вывоз не проводились годами. Субботник предложено сделать общегородским, - поддержку пообещали и в дирекции особо охраняемых природных территорий.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Мне хотелось бы подключить как можно больше людей к этой акции. Это же наша территория, мы здесь гуляем, занимаемся спортом, отдыхаем. Кто должен навести порядок? Конечно, мы. Но хотелось бы, чтобы это была не единичная акция, а чтобы это была постоянная работа.На приеме граждан был также поднят вопрос ремонта съезда с автодороги по улице Московской в Муроме. В этом месте транспорт заезжает в Муромский реабилитационный центр, где живут подростки с ограниченными возможностями. Дорога имеет многочисленные повреждения. Помочь с ее ремонтом попросила мама маленького пациента Центра Алена Суслова. Вопрос пообещали отработать с местными властями.