Владимирцам на заметку: какие продукты могут уменьшить тягу к курению? Сигареты, в том числе...

Владимирцам на заметку: какие продукты могут уменьшить тягу к курению?Сигареты, в том числе электронные, помогают людям справляться со стрессом, «вливаться» в новые компании, лучше концентрироваться. Однако, такая зависимость сильно вредит здоровью.В одной сигарете содержится 2-3 мг никотина, а также смолы и зола, которые все равно попадут в легкие, несмотря на высокий уровень фильтрации.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, как снизить потребление сигарет или отказаться от курения вовсе.Чтобы отказаться от курения, нужны сила воли и добавление в рацион продуктов, богатых никотиновой кислотой. Если первое условие индивидуально, то второе вполне доступно каждому.Чемпионы по содержанию никотина среди овощей – семейство пасленовых. На первом месте красный помидор. В нем содержится до 42,8 нг/г никотиновой кислоты. Чуть меньше ее в перце, картофеле и баклажанах, но эти овощи также эффективные заменители сигарет.Не стоит забывать о бобовых (горохе и фасоли) и орехах. Они дополнят полноценный здоровый рацион. А на десерт отлично подойдут фрукты – манго и ананас.Результатом антитабачной диеты станет не только отказ от сигарет, но и насыщение организма необходимыми нутриентами. С вредными привычками можно и нужно бороться со вкусом.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений