Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере

Бывший заместитель Губернатора Владимирской области по строительству Дмитрий Хвостов был признан виновным в получении взятки в значительном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба СледКома РФ по Владимирской области.В 2015 году Хвостов способствовал принятию решения о снятии запрета на проведение строительных работ в интересах одного бизнесмена. За это он получил вознаграждение в размере двух мобильных телефонов стоимостью более 100 тысяч рублей. Кроме того, в том же году Хвосток лоббировал интересы строительной фирмы, за что получил 10 млн рублей.Ленинский районный суд города Владимира назначил бывшему вице-губернатору наказание в виде лишения свободы на 12 лет и штраф в размере 40 млн рублей.