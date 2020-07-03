В течение получаса похищенное имущество было возвращено владельцу.

30 июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило сообщение от местной жительницы о краже дорогостоящего телефона.Полицейские, прибыв на место, выяснили обстоятельства произошедшего. Потерпевшая, гуляя с ребенком на детской площадке в одном из скверов города, положила телефон на скамейку. Через некоторое время женщина не обнаружила имущества на месте и обратилась в полицию. Собственнице был причинен ущерб на сумму 35 тысяч рублей.В ходе объезда близлежащей территории потерпевшая указала полицейским на мужчину, которого она видела на детской площадке. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали гражданина. Им оказался 40-летний житель Коврова. Свою вину он отрицать не стал и достал из кармана похищенный телефон.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).