Не сразу обнаружили пожар в жилом доме. Возгорание произошло в селе Чаадаево, Муромского района. О произошедшем в МЧС сообщили около 9 вечера. Когда на место пожара прибыли огнеборцы, было

Не сразу обнаружили пожар в жилом доме. Возгорание произошло в селе Чаадаево, Муромского района. О произошедшем в МЧС сообщили около 9 вечера. Когда на место пожара прибыли огнеборцы, было установлено, что горит дом и хозпостройка на площади 100 кв.м. Огонь успел частично перебросится на соседний дом. Здание, на которое перекинулось пламя практически не пострадало, отмечают