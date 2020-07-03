Их работа следить за безопасностью на дорогах. 3 июля сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. От бдительности, профессионализма и оперативности сотрудников ГИБДД

Их работа следить за безопасностью на дорогах. 3 июля сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. От бдительности, профессионализма и оперативности сотрудников ГИБДД может зависеть жизнь и судьба участников дорожного движения. Чтобы не допустить роста аварийности, дорожные инспекторы не только следят за безопасностью на дорогах, но и учат подрастающее поколение дорожной грамоте. Профилактическую работу сотрудники ГИБДД проводят