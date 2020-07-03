В Министерстве науки полагают, что опыт удаленной системы
обучения можно назвать провальным. Пока мы не готовы к такому переходу.
Министерство науки и высшего образования России ..
В Министерстве науки полагают, что опыт удаленной системы
обучения можно назвать провальным. Пока мы не готовы к такому переходу.
Министерство науки и высшего образования России опубликовало
доклад по итогам применения системы дистанционного обучения школьников и
студентов в России. "Удаленка", как известно, была вынужденной мерой в период с
марта до июня, из-за пандемии коронавируса.
Многие дети и родители были обеспокоены возможностью
применения в следующем учебном году такой же системы обучения. Однако в
министерстве заявляют, что полный переход на дистанционное обучение в России
невозможен.
По статистике, лишь 14 процентов студентов были довольны
удаленной системой обучения, а 60 процентов преподавателей вузов старшего
возраста так и не смогли получить навыки, нужные для работы в таком формате, сообщает "".