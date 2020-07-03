В Министерстве науки полагают, что опыт удаленной системы обучения можно назвать провальным. Пока мы не готовы к такому переходу. Министерство науки и высшего образования России ..

В Министерстве науки полагают, что опыт удаленной системыобучения можно назвать провальным. Пока мы не готовы к такому переходу.Министерство науки и высшего образования России опубликовалодоклад по итогам применения системы дистанционного обучения школьников истудентов в России. "Удаленка", как известно, была вынужденной мерой в период смарта до июня, из-за пандемии коронавируса.Многие дети и родители были обеспокоены возможностьюприменения в следующем учебном году такой же системы обучения. Однако вминистерстве заявляют, что полный переход на дистанционное обучение в Россииневозможен.По статистике, лишь 14 процентов студентов были довольныудаленной системой обучения, а 60 процентов преподавателей вузов старшеговозраста так и не смогли получить навыки, нужные для работы в таком формате, сообщает "".