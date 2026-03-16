С 10 по 15 марта в регионе произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции.

С 10 по 15 марта в регионе произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции. Полицейские оформили также 459 аварий с материальным ущербом без пострадавших. За неделю инспекторы отстранили от управления 54 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.