Фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции внутренне-ориентированных секторов наиболее интересны для вложений в третьем квартале.

Фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции внутренне-ориентированных секторов наиболее интересны для вложений в третьем квартале. Также сейчас подходящий момент для валютной диверсификации – доходности по валютным облигациям выросли, а рубль укрепился. Об этом рассказали аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» в ходе презентации инвестиционной стратегии на третий квартал 2024 года.«Привлекательными для вложений остаются фонды денежного рынка, которые защищают от волатильности и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке. В портфеле также оптимально держать ОФЗ с плавающими купонами. В период жесткой монетарной политики они подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене. Кроме того, мы ждем стабилизацию доходностей «замещающих» облигаций на фоне адаптации участников рынка к текущему курсу рубля и завершения «замещений». Также на привлекательных уровнях находятся доходности наиболее ликвидных долговых инструментов в юанях», – отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.Аналитики прогнозируют совокупную доходность Индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 12%, Индекс может достичь 3239 пунктов при снижении ключевой ставки до 15,5% в течение года. Ожидаемая дивидендная доходность оценивается в 8,7%.Интерес в III квартале по-прежнему представляют российские акции компаний из таких секторов как потребительский, финансовый и IT. Так, в 2023-2025 гг. ожидаемая чистая прибыль потребительского и финансового секторов будет выше, чем у Индекса Мосбиржи: +17,5% и +11% соответственно. Темпы роста прибыли IT-сектора еще выше – примерно 55%. Аналитики по-прежнему делают акцент на акциях средней и малой капитализации, доходность которых опережает рынок.Основные макроэкономические показатели в стратегии:• ВВП +3,3% г/г в 2024 г;• средняя цена нефти Urals ≈ 69 долл./барр. в 2024 г;• ключевая ставка –17% до конца 2024 г;• золото – 2 270 долл./унц. на конец 2024 г;• курс доллара к рублю: 93,3 руб. (на конец 2024 г);• курс юаня к рублю: 12,8 руб. (на конец 2024 г);• инфляция ≈ 7,0% на конец 2024 г.