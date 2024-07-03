Колесо обозрения в Центральном парке может начать катать гостей и владимирцев уже в конце июля. Об этом «Шестому каналу» рассказал гендиректор «Неба 33» Александр. Ремонт начался 4 июня. С

Колесо обозрения в Центральном парке может начать катать гостей и владимирцев уже в конце июля. Об этом «Шестому каналу» рассказал гендиректор «Неба 33» Александр. Ремонт начался 4 июня. С колесом ничего страшного не произошло – работы проводятся для профилактики и эстетики. Подвижную часть почистят и покрасят, изношенные детали заменят, а также установят новую иллюминацию. Задача