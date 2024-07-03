С начала текущего года комплексы фотовидеофиксации выявили более 2,8 тыс. нарушений водителями автотранспортных средств ПДД при пересечении путей на переездах Горьковской железной дороги.

С начала текущего года комплексы фотовидеофиксации выявили более 2,8 тыс. нарушений водителями автотранспортных средств ПДД при пересечении путей на переездах Горьковской железной дороги. Об этом рассказала пресс-служба компании.В границах магистрали установлен 41 комплекс, в том числе подобными устройствами оснащены три переезда во Владимирской области.Чтобы предотвратить ДТП на переездах, железнодорожники реализуют комплексную программу. В частности, специалисты осуществляют мониторинг состояния объектов, проводят их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.«Отметим, что количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе-мае 2024 года сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 5 месяцев 2024 года зафиксировано 114 случаев», - говорится в сообщении пресс-службы компании.