Многодетная семья Минеевых из Радужного участвует в онлайн-голосовании за лучший...

Многодетная семья Минеевых из Радужного участвует в онлайн-голосовании за лучший видеороликНапомним, что они вышли в федеральный этап Всероссийского конкурса "Семья года".Их визитная карточка претендует на победу в конкурсе "Народных симпатий". Владимирцев призывают отдать свой голос на сайте года семьи. Поддержать можно только одного из 89-и финалистов.Про семью Минеевых мы уже рассказывали в нашем эфире. Супруги Валентина и Денис воспитывают пятерых сыновей. Мальчики хорошо учатся, увлекаются игрой на гитаре, программированием, плаванием, рисованием. Силы родители черпают в путешествиях и семейных велопрогулках.