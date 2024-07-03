С начала купального сезона во Владимирской области утонули 12 человек.
В пресс-службе МЧС России...
С начала купального сезона во Владимирской области утонули 12 человек.
В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что с начала купального сезона (с 1 июня) на водоёмах региона уже утонули 12 человек.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 6. Все они купались в запрещённых и необорудованных для этих целей местах.
1 июля поступило сообщение о том, что в водоёме, не предназначенном для купания, утонул мужчина.
Тело было извлечено из воды очевидцами. Личность и обстоятельства гибели устанавливаются.
2 июля поступило сообщение о том, что в городе Лакинске в карьере, не предназначенном для купания, утонул мужчина 1990 года рождения. Тело было извлечено из воды муниципальными спасателями Собинского района.
Еще 10 трагических случаев гибели на воде произошли в Петушинском районе (р. Киржач и озеро Крутое), Гусь-Хрустальном районе (пруд п. Гусевский, пруд п. Махинский), Вязниковский район (река Клязьма), Александровском райое (р. Сорочка), Муромском районе (р. Ока), Судогодском районе (озеро в деревне Кондряево), Суздальском районе (р. Каменка) и в Меленковском районе (р. Унжа).
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о правилах поведения на водных объектах. Купание разрешено только на оборудованных пляжах, где обеспечиваются вопросы безопасности. Во время купания запрещается употреблять алкогольные напитки. Следует крайне внимательно следить за детьми!
В случае происшествий необходимо звонить на единый телефон вызова экстренных служб «112».
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области