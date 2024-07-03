С начала купального сезона во Владимирской области утонули 12 человек. В пресс-службе МЧС России...

С начала купального сезона во Владимирской области утонули 12 человек.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что с начала купального сезона (с 1 июня) на водоёмах региона уже утонули 12 человек.Для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 6. Все они купались в запрещённых и необорудованных для этих целей местах.1 июля поступило сообщение о том, что в водоёме, не предназначенном для купания, утонул мужчина.Тело было извлечено из воды очевидцами. Личность и обстоятельства гибели устанавливаются.2 июля поступило сообщение о том, что в городе Лакинске в карьере, не предназначенном для купания, утонул мужчина 1990 года рождения. Тело было извлечено из воды муниципальными спасателями Собинского района.Еще 10 трагических случаев гибели на воде произошли в Петушинском районе (р. Киржач и озеро Крутое), Гусь-Хрустальном районе (пруд п. Гусевский, пруд п. Махинский), Вязниковский район (река Клязьма), Александровском райое (р. Сорочка), Муромском районе (р. Ока), Судогодском районе (озеро в деревне Кондряево), Суздальском районе (р. Каменка) и в Меленковском районе (р. Унжа).Сотрудники МЧС напоминают гражданам о правилах поведения на водных объектах. Купание разрешено только на оборудованных пляжах, где обеспечиваются вопросы безопасности. Во время купания запрещается употреблять алкогольные напитки. Следует крайне внимательно следить за детьми!В случае происшествий необходимо звонить на единый телефон вызова экстренных служб «112».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области