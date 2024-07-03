Владимирцы познают «египетские ночи» и сильнейшие грозы. В ближайшее время ночная температура не...

Владимирцы познают «египетские ночи» и сильнейшие грозы.В ближайшее время ночная температура не опустится ниже 24 градусов тепла, что может быть опасно для здоровья, поскольку организм не успевает полностью восстановиться.Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «РИА Новости».«Минимальные значения ночью составят 24,5 градуса перед восходом солнца. Такое явление, известное как «египетские ночи», является крайне жарким и аномальным», — отметил эксперт.А далее ( к концу недели), под влиянием холодного атмосферного фронта, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа с запада на восток, ночью 6 июля во Владимирской областях ожидается комплекс метеорологических явлений: дождь, местами очень сильный, ливень, гроза, град, усиление ветра 17-22 м/с, местами шквалы до 25-27 м/с.Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.Завтра — 4 июля во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется до +33°С. Ветер — восточный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.Ночью температура может достигать +24°С. Влажность — 78%.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений