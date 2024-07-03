Осенью прошлого года подозреваемый забил жену ножкой от табурета.

По информации пресс-службы Следственного комитета России по Владимирской области, инцидент произошёл в ноябре 2023 года. В ходе бытовой ссоры подозреваемый нанёс своей жене множество ударов ножкой от табурета. Пострадавшая скончалась на месте.Мужчина завернул тело жены в ковёр вместе с частью испачканного кровью дивана и выбросил в окно, чтобы потом унести в овраг. Вещи женщины осуждённый выбросил в мусорку. Поиски пострадавшей начали родственники через несколько суток.На данный момент мужчине назначено лишение свободы на девять лет и шесть месяцев в тюрьме строгого режима.