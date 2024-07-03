Во вторник, 2 июля, во Владимире прошло торжественное открытие межрегиональных соревнований по пожарно-прикладному спорту.

Во вторник, 2 июля, во Владимире прошло торжественное открытие межрегиональных соревнований по пожарно-прикладному спорту. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.В мероприятии приняли участие 18 команд из всех областей ЦФО. «Спортсмены будут состязаться в традиционных дисциплинах пожарно-прикладного спорта: штурмовая лестница, полоса препятствий, пожарная эстафета, боевое развёртывание», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Соревнования будут идти до 5 июля.