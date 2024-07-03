Во Владимире полицейские провели ночной рейд
В минувшие выходные во Владимире прошел...
Во Владимире полицейские провели ночной рейд
В минувшие выходные во Владимире прошел оперативно-профилактический рейд «Ночной город».
«… Патрулировали улицы региональной столицы полицейские ППС, госавтоинспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и оперуполномоченные городского Управления МВД России. Вместе с полицейскими в рейд вышли члены Общественного совета при УМВД, представители городской администрации и студенты-волонтеры...» - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
Как итог: инспекторы составили протоколы в отношении четверых родителей, чьи дети-подростки в ночное время находились на улице без сопровождения взрослых.
Выяснилось, что преобладающее количество нарушений - в области безопасности дорожного движения. Игнорируя ПДД, водители транспортных средств нарушали требования знаков, а пешеходы – перебегали дорогу там, где это запрещено и просто опасно.
Полицейские отстранили от управления 6 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Всего госавтоинспекторы городского Управления МВД России проверили 75 водителей и задокументировали 31 нарушение ПДД.
Полицейскими патрульно-постовой службы полиции также был выявлен факт нарушения миграционного законодательства и задокументировано совершенное одним из местных жителей мелкое хулиганство, другим - нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Вот такой он - ночной Владимир.
Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области