Во Владимире полицейские провели ночной рейд В минувшие выходные во Владимире прошел...

Во Владимире полицейские провели ночной рейдВ минувшие выходные во Владимире прошел оперативно-профилактический рейд «Ночной город».«… Патрулировали улицы региональной столицы полицейские ППС, госавтоинспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и оперуполномоченные городского Управления МВД России. Вместе с полицейскими в рейд вышли члены Общественного совета при УМВД, представители городской администрации и студенты-волонтеры...» - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Как итог: инспекторы составили протоколы в отношении четверых родителей, чьи дети-подростки в ночное время находились на улице без сопровождения взрослых.Выяснилось, что преобладающее количество нарушений - в области безопасности дорожного движения. Игнорируя ПДД, водители транспортных средств нарушали требования знаков, а пешеходы – перебегали дорогу там, где это запрещено и просто опасно.Полицейские отстранили от управления 6 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.Всего госавтоинспекторы городского Управления МВД России проверили 75 водителей и задокументировали 31 нарушение ПДД.Полицейскими патрульно-постовой службы полиции также был выявлен факт нарушения миграционного законодательства и задокументировано совершенное одним из местных жителей мелкое хулиганство, другим - нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.Вот такой он - ночной Владимир.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области