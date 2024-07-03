В выходные владимирские полицейские вместе с членами Общественного совета при УМВД, представителями мэрии и студентами-волонтерами провели оперативно-профилактический рейд «Ночной город».

В выходные владимирские полицейские вместе с членами Общественного совета при УМВД, представителями мэрии и студентами-волонтерами провели оперативно-профилактический рейд «Ночной город». Об этом рассказала УМВД России по региону.В частности, правоохранители выявляли граждан, нарушающих общественный порядок и игнорирующих ПДД.Главный же акцент был сделан на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе рейда инспекторы ПДН составили административные протоколы на четырёх родителей, чьи дети гуляли ночью без взрослых.